Enkeltrick-Betrüger im Rhein-Kreis : Mehrere Anrufe mit Betrugsabsichten

Rhein-Kreis Am Dienstag kam es in Jüchen, Kaarst, Meerbusch und Korschenbroich zu mehreren Anrufen mit betrügerischen Absichten. Dabei geben sich die Unbekannten als nahestehende Personen aus.

In einem Fall in Meerbusch erzählte eine angebliche Bekannte, dass sie Zahlungsschwierigkeiten bei notariellen Angelegenheiten habe und kündigte an, den benötigten Geldbetrag abholen zu wollen. Das teilt die Polizei mit. Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich auch in Kaarst zu.

Bei mehreren Senioren aus dem Bereich Jüchen behauptete die Person am anderen Ende der Telefonleitung, ihre Enkelin zu sein. Sie schilderte, dass sie ein verlockendes Immobilienangebot bekommen habe und kurzfristig Bargeld für die Abwicklung des Kaufvertrages benötige.

In Korschenbroich rief die angebliche Tochter eines über 60-Jährigen an. Sie gab an, in einer Notlage zu sein und Geld zu benötigen.

Die Unbekannten scheiterten, in allen Fällen, an den Reaktionen der angerufenen Seniorinnen und Senioren. Diese schöpften schnell Verdacht und legten auf, ohne auf die Geldforderungen einzugehen. Anschließend setzten sie sich mit ihren wahren Verwandten in Verbindung und informierten die Polizei.

Aktuelle Vorkommnisse dieser Art können bei der Polizei unter 02131 300-0 gemeldet werden.

