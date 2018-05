Rhein-Kreis Neuss: "Energie-Scouts" reisen nach Berlin

Rhein-Kreis Neuss Auszubildende von Alu Norf bei IHK-Projekt erfolgreich. Sie fahren zur bundesweiten Auszeichnung.

25 Auszubildende aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigt und in ihrem Unternehmen genau hingeschaut. Schließlich haben für den Wettbewerb "Energie-Scouts" Projekte erarbeitet, mit denen ihr Ausbildungsbetrieb Energie sparen kann.

Das Team der Aluminium Norf GmbH in Neuss hat mit seinem Projekt "Minimierung des prozessbedingten Druckluftverbrauches beim Kaltwalzen" ebenso die Jury überzeugt wie die Auszubildenden der Dr. Hahn GmbH & Co. KG aus Mönchengladbach mit ihrer Idee "Rationalisierung der druckfähigen Geräte". Die beiden Teams dürfen nun zur bundesweiten Auszeichnung nach Berlin fahren. "Alle Auszubildenden, die an dem Projekt teilgenommen haben, sind gute Botschafter für die Duale Ausbildung und die Themen Energieeinsparung und Ressourceneffizienz", betont IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Er hoffe, dass sie viele Nachahmer finden. "Für uns als weltweit größtes Aluminium-Schmelz- und Walzwerk spielen die Themen Energieeffizienz und optimale Ressourcen-Nutzung stets eine zentrale Rolle", erklärt Aluminium-Norf-Geschäftsführer Oliver Hommel. Das wolle man auch den Auszubildenden vermitteln.