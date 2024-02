Online-Marketing, Social-Media und Co. Der Einzelhandel im Rhein-Kreis wird immer digitaler

Das Thema Digitalisierung sorgt bei vielen nicht gerade für Freudensprünge. Denn in Deutschland laufe sie insgesamt noch immer viel zu schleppend, so der allgemeine Tenor. Laut dem Digitalisierungsindex vom Jahr 2023, der vom Bundeswirtschaftsministerium herausgegeben wird, stagniert die Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft tatsächlich weiterhin. Einige große Unternehmen seien zwar Vorreiter, vor allem kleinere hätten jedoch großen Aufholbedarf.