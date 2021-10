Ehrenamt im Rhein-Kreis Neuss : 17-Jährige kümmert sich um den Messdiener-Nachwuchs

Sie schaut sich gerne Dokus an, zum Beispiel über Flughäfen. Und dabei hat es ihr eine Arbeit besonders angetan. Stewardess oder Pilotin? Falsch. Bettina Kurz interessiert sich für die Arbeit des Zolls und möchte im nächsten Jahr eine duale Ausbildung in diesem Bereich starten. Doch vorher geht es für die 17-Jährige, die im vergangenen Frühjahr am Marienberg-Gymnasium Abitur gemacht hat, noch ein Jahr als Aupair nach Frankreich.

Bettina Kurz wurde für ihr Engagement ausgezeichnet. Foto: Wolfgang Walter

Bettina Kurz hat den Ehrenamtspreis des Rhein-Kreises in der Kategorie Jugendpreis erhalten. Dotiert ist der mit 1500 Euro. Dabei sind zwei Drittel des Geldes für einen Zweck gedacht. Die Entscheidung ist der jungen Frau nicht schwergefallen: Sie möchte die „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ unterstützen. Ein Orden, den Clara Fey 1844 gründete und in dessen Trägerschaft das Marienberg-Gymnasium bis 1990 war. Der Clara-Fey-Hilfe-Verein unterstützt den Orden bei seinen karitativen und schulischen Aufgaben in dessen Einrichtungen in Kolumbien.