Ehrenamt im Rhein-Kreis : Verein unterstützt Familien bei Trauer um Sternenkinder

Seit 2016 ist Petra Friese nicht mehr in Urlaub gefahren. Das nicht etwa, weil sie dazu keine Lust hätte, sondern weil der 55-Jährigen etwas anderes viel wichtiger ist – „ihr“ Verein „Stille Geburten“. Dort ist die Sinstedenerin Vorsitzende und steht an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung.

2016 gründete Petra Friese den Verein „Stille Geburten“, gewann als Schirmherrn den Rommerskirchener Bürgermeister Martin Mertens. 30 Mitglieder hat der Verein inzwischen. Mit zwei Krankenhäusern in Düsseldorf und einem in Köln-Longerich arbeitet er eng zusammen – immer abrufbereit, wenn Frauen, die vor einer Totgeburt stehen, Beistand, Zuspruch und Unterstützung wünschen. Mit vielen habe sie auch danach noch Kontakt, einige wenden sich wieder an sie, wenn sie erneut schwanger sind. „Ich habe so gelernt, weiter zu leben“, sagt Petra Friese.