Erste Show nach neun Monaten Corona-Stillstand : „Reizvoll“ – der Neustart im Apollo-Varieté

Düsseldorf/Rhein-Kreis Nach neun Monaten Stillstand wegen der Pandemie nimmt das Varieté-Theater mit aufwendigen Schutzmaßnahmen den Betrieb wieder auf.

Mit der neuen Show „Reizvoll“ startet das Varieté in die Spielzeit 2021/22. Der Auftakt ist geglückt, auch Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts und Investitionen in technische Anlagen wie UV-C-Luftreiniger, die Viren und Keime unschädlich machen sollen. Theaterleiter Ahmed Chakir hat bereits im vergangenen Jahr von seinen Gästen viel positives Feedback für die Corona-Schutzmaßnahmen im Apollo bekommen: „Sie haben sich wohl und sicher gefühlt. Das ist auch unser Anspruch für die Zeit ab August.“ Aus Apollo-Sicht ist der Neustart mehr als überfällig und wird mit Erleichterung gefeiert, eine Rückkehr zur Normalität sei es allerdings nicht, sagt Geschäftsführer Dirk Renner. Weiter sei der Spielbetrieb mit vielen behördlichen Auflagen verbunden. So dürfe zum Beispiel nur die Hälfte der Sitzplätze belegt werden, auch müsse die Show ohne Pause gespielt werden, hinzu kämen Regeln für den Ein- und Auslass der Besucher. Erst einmal im Theatersaal und am Platz angekommen, sind die strengen Regeln jedoch schnell vergessen. Die neue Show gibt alles, damit „Reizvoll“ kein leeres Versprechen bleibt. An der Pole-Stange tanzt Eonys Goncalves in und über einer Badewanne, das Duo Milena und Christopher dagegen zeigt hoch über der Bühne am Trapez beeindruckende Körperbeherrschung und artistischen Wagemut.