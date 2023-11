Roncalli’s Varieté zum Jahreswechsel 2023/2024 „Meet the Street“ – Rasanter Jahresausklang im Apollo

Das Beste kommt zum Schluss – nein, das kann man in diesem Fall ausschließen. Die aktuelle Show in Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf startet definitiv mit einem Knaller: Was die Steam Acro Group da auf dem Trampolin abliefert, spielend die Hauswand im Bühnenhintergrund erklimmt und kopfüber wieder nach unten saust, das ist ein Auftakt nach Maß für eine Show mit viel Tempo und kühner Akrobatik. „Meet the Street“ lässt eine Artistengruppe in einer fiktiven Nachbarschaft aufeinandertreffen, überraschende Begegnungen sind dabei garantiert.