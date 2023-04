Roncalli in Düsseldorf Apollo-Varieté feiert „Fiesta Mexicana“

Damit ist klar: Fiesta Mexicana, das steht für Party pur und gute Laune. Wer dafür nicht zwölf Stunden westwärts fliegen möchte, hat die Party bis 18. Juni quasi um die Ecke: In Roncalli‘s Apollo Varieté unter der Rheinkniebrücke in Düsseldorf steht „Fiesta Mexicana“ täglich auf dem Spielplan. Was wird versprochen? Eine Reise ins „Land der guten Laune“, mexikanische Traditionen, temperamentvolle Acts, farbenfrohe Kostüme, eine rasante Show mit Sombrero, Tequila und Mariachi-Musik.