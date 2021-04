Corona im Rhein-Kreis Neuss : Datenfehler sorgt für Warteschlange am Impfzentrum

Datenfehler sorgt für Warteschlange am Impfzentrum

Rhein-Kreis Bis nach Mitternacht wurde am Ostersonntag geimpft. Drei weitere Menschen starben im Rhein-Kreis über das Osterwochenende infolge einer Infektion mit dem Coronavirus.

Lange Warteschlangen waren der Preis dafür, dass die Zahl der gegen das Coronavirus Geimpften über die Ostertage auf 50.953 gesteigert werden konnte. Alleine am Ostersonntag wurden 2666 Dosen verimpft, allerdings war bis weit nach Mitternacht Betrieb im Impfzentrum, das noch am Abend Personal mobilisierte und zwei zusätzliche Impfstraßen provisorisch einrichten musste. Als Grund für die Verzögerung und die nach Augenzeugenberichten einige hundert Meter langen Warteschlangen nennt Kreisdirektor Dirk Brügge nicht nur ein zusätzliches Kontingent von 500 Impfdosen für diesen Tag, sondern vor allem technische Fehler bei der Datenübertragung durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV), sodass nicht von allen Terminen die Daten verfügbar waren. Diese Daten hätten dann von Hand nachgetragen werden müssen. Auch seien Menschen erschienen, denen die KV mitgeteilt hatte, dass auch eine Impfung ohne Termin möglich sei. Dem sei nicht so, widerspricht Brügge auch auf seinem Facebook-Portal.