Neue Coronaschutzverordnung : Testzentren in Dormagen - Nachfrage sinkt, zwei schließen

Dormagen Die Impfquote steigt langsam und Schulkinder gelten automatisch als getestet. Ungeimpfte brauchen für größere Veranstaltungen keine Schnelltests, sondern PCR-Tests. Was das für die Testzentren bedeutet.

Noch zu Beginn der Sommerferien hatten die Testzentren im Stadtgebiet reichlich zu tun, doch die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist in den letzten Wochen gesunken. „Die Auslastung ist deutlich zurückgegangen“, berichtet Stephan Tietze. Der Arzt mit Praxis in Zons betreibt zwei Testzentren: in Zons neben der Praxis und in Delhoven am Rewe-Markt. In Zons ist das Testzelt montags bis donnerstags aktuell nur am Vormittag geöffnet. Freitags und am Wochenende sei die Nachfrage noch etwas größer. „Wir wissen noch nicht genau, wo die Reise hingehen wird“, so Tietze. „Die Corona-Lage ändert sich stetig, sodass konkrete Planungen schwierig sind.“ Bis Mitte Oktober sollen die Teststellen aber in jeden Fall bestehen bleiben, wie Tietze versichert. „Wir schauen uns das ganz genau an und sehen dann weiter.“