Neusser Süden und Dormagener Norden Unbeirrt hält die Mehrheit im Kreistag am A57-Anschluss Delrath fest

Den sieht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ohnehin nicht. Deren Sprecher Elias Ackburally und Simon Rock traten auf die Euphoriebremse. Ackburally erinnerte an die EU-Richtlinie, die Auflagen für mögliche Störfälle – Unternehmen GHC – festschreibe; für Rock ist das Thema eh durch: „Sie streuen Anwohnern Sand in die Augen“. Auch eine Finanzierung zeichne sich nicht ab. Genauso gut, so die süffisante Erkenntnis von Rock, könne der Kreistag auch beantragen, „dass morgen die Sonne scheint“.