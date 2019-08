Dormagen : Lichternacht im Geopark am Tannenbusch

Die Lichternacht im Geopark bietet den Besuchern einen Augenschmaus. Die Illuminierung ist stets einducksvoll. Foto: SWD

So ist das manchmal: Kaum will man sich von alten Gewohnheiten trennen und etwas Neues ausprobieren, schon macht das Schicksal einem einen Strich durch die Rechnung: Die Veranstaltung „Geopark in lichter Nacht“ am Tannenbusch, die inzwischen unter dem Namen „evd-Lichternacht“ firmiert, hatte lange im Juli stattgefunden.

2019 sollte der Termin vorgezogen werden – auf Mitte Mai. Doch die Premiere fiel im sprichwörtlichen Sinne ins Wasser: Das nasse Wetter hatte Probleme bei der Technik verursacht, so dass die Veranstaltung von der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) sowie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) als Ausrichter abgesagt werden musste. Allerdings hatte Organisator Guido Schenk damals versprochen, dass die Lichternacht nachgeholt werden würde. Und er hat Wort gehalten: Am Freitag, 30. August, soll das schön anzusehende Spektakel doch noch stattfinden. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die teils Millionen Jahre alten Steine im Geopark illuminiert.

Es lohnt sich allerdings, am Freitag schon früher in den Tannenbusch zu kommen. Denn einstimmen auf die evd-Lichternacht können sich die Besucher bei zwei kurzen Wanderungen, die von den Wanderfreunden Dormagen bereits ab 19 Uhr angeboten werden. Startpunkt ist der Parkplatz am Geopark, die Strecken sind fünf oder zehn Kilometer lang. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich, nähere Informationen gibt es bei Hermann Große unter 02133 41087. Etwas später, zum Sonnenuntergang, werden dann die Jagdhornbläser aus Zons unter Leitung von Erich Segschneider ihre Instrumente erklingen lassen.

Die Band „Coyotes Last Order“ tritt auf. Foto: Stadt

Info Auch der Wildpark ist einen Besuch wert Was Angrenzend an den Geopark im Dormagener Ortsteil Delhoven befindet sich der Tannenbusch, in dem der gleichnamige Wildpark angesiedelt ist (Adresse: Im Tannenbusch 1). Ein Besuch dort lohnt sich. Auf einem 20 Hektar großen Gelände können zahlreiche Tiere beobachtet werden, die der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) gehören. Auch ein großer Kinderspielplatz ist vorhanden. Geschichte 1960 entstanden das Wildfreigehege und der Wildpark, zwei Jahre später öffnete das Waldcafé erstmals seine Türen. 1972 kam die Waldbildungsstätte hinzu, die zwei Jahrzehnte später als „Haus Tannenbusch“ neu eröffnet wurde. Öffnungszeiten Der Wildpark ist das ganze Jahr über geöffnet, während der Sommermonate täglich von 8 bis 20 Uhr.