Dormagen : „Der kleine Muck“ ab Sonntag auf der Freilichtbühne

Zons Es wird märchenhaft-orientalisch auf der Freilichtbühne Zons: Am Sonntag, 16. Juni, beginnt um 16 Uhr die Premiere von „Der kleine Muck“. Die Spielschar der Märchenspiele Zons bringt das Stück nach Wilhelm Hauff auf die Bühne im Dormagener Amphitheater.

Der Eintritt kostet 8 Euro bzw. 6 Euro für Kinder von vier bis zwölf Jahren. Karten gibt es in der Tourist-Info an der Schloßstraße 2-4 in Zons, in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 58 in Dormagen, bei Josef Tesch unter der Telefonnummer 0221 441201, und an der Tageskasse. Diese ist an Spieltagen ab 14.30 Uhr geöffnet.