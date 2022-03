Gewerkschaft im Rhein-Kreis Neuss : DGB wirbt für Betriebsratswahlen

Rhein-Kreis Die Betriebsratswahlen haben begonnen. Sie finden alle vier Jahre statt und gehen noch bis Ende April. Im DGB-Büro Neuss machten jetzt Betriebsräte und Gewerkschaftsvertreter auf die Bedeutung dieser Wahlen, aber auch auf die Bedeutung von Betriebsräten aufmerksam.

Volker Consoir, Stellvertretender Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf Neuss, weiß, dass ein Betriebsrat dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. In großen Betrieben werde der Betriebsrat nicht zuletzt deshalb in aller Regel nicht in Frage gestellt, in kleineren Handwerksbetrieben dagegen häufiger.