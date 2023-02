Freizeit im Rhein-Kreis Kreis will auf Messe den Tourismus ankurbeln

„Kultur und Freizeit 2023“ ist in einer Auflage von 8000 Exemplaren erschienen. Der Kultur- und Freizeitführer liegt in den Kreishäusern Neuss und Grevenbroich, in den Rathäusern der kreisangehörigen Kommunen, in Tourist-Informationen, in den Radstationen sowie in vielen Kultur-, Freizeit- und Gastbetrieben kostenfrei aus.