Klimaschutz im Rhein-Kreis : Der Rhein-Kreis verschenkt 1000 Klimabäume

Rhein-Kreis Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Quitte oder Mispel – der Rhein-Kreis verschenkt Bäume für den eigenen Garten. Wer einen haben möchte, muss sich online bewerben.

Der Rhein-Kreis verschenkt 1000 Klimabäume. Die Aktion ist mit der Abgabe von 500 Bäumen gestartet. Interessierte sollten über ein Grundstück verfügen, auf dem der Baum genug Platz hat. Wer einen haben möchte, kann sich bewerben. Angeboten werden Apfel , Birne, Kirsche, Zwetschge, Quitte und Mispel sowie Amberbaum und Vogelbeere. Die Bäume werden in Containern (7,5 bis 10 Liter) geliefert und sind bei der Übergabe etwa zwei Meter hoch. Je nach Sorte werden sie zwischen fünf und 20 Meter hoch sowie zwischen drei und acht Meter breit.