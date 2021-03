Ehrenamt im Rhein-Kreis : Der Rhein-Kreis verleiht zum zehnten Mal Journalistenpreis

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis schreibt zum zehnten Mal den bundesweiten Journalistenpreis „Pro Ehrenamt – Hermann Wilhelm Thywissen-Preis“ aus. Erstmals wird auch ein Preis in der Kategorie „Digitales“ vergeben.

„Ehrenamtler tragen mit ihrem Engagement erheblich zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei und schaffen so ein Stück Heimat“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. „Mit dem Journalistenpreis wollen wir Presse, Fernsehen und Hörfunk ermutigen, das Ehrenamt durch die Schaffung von Publizität in unserer Gesellschaft zu stärken.“ So sollen herausragende journalistische Beiträge ausgezeichnet werden, die sich auf vorbildliche Weise mit dem Thema Ehrenamt in der Gesellschaft auseinandersetzen.

Die Initiative für den Preis, der mit insgesamt 24.000 Euro dotiert ist und alle zwei Jahre ausgelobt wird, geht auf Alfons Kranz zurück, langjähriger Geschäftsführer der Firmengruppe Neuß-Grevenbroicher Zeitung. Der Preis erinnert an den verstorbenen Neusser Oberbürgermeister und Ehrenbürger Hermann Wilhelm Thywissen, dessen ehrenamtliches Engagement Maßstäbe in der Kreisstadt Neuss und weit darüber hinaus gesetzt habe. Die Neusser Unternehmerfamilie Thywissen unterstützt seit vielen Jahren finanziell die bundesweite Ausschreibung des Journalistenpreises. „Ohne das finanzielle Engagement der Familie wäre ein solch bundesweit ausgeschriebener Journalistenpreis zur Stärkung des Ehrenamtes nicht möglich“, spricht Petrauschke der Familie Thywissen seinen Dank aus. Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige, achtköpfige Fachjury. Den Vorsitz hat der Neusser Wolfram Kons, TV-Journalist, Gesamtleiter RTL Charity und Vorstand Stiftung RTL „Wir helfen Kindern“. Kons, der sich in Deutschland und weltweit für Kinder in Not engagiert, ist vielen Zuschauern bekannt als TV-Moderator des RTL-Spendenmarathons, des RTL-Frühmagazins „Guten Morgen Deutschland“ und der ntv-Kunstsendung Inside Art. Der Jury gehört er seit 2007 ehrenamtlich an. Stellvertretende Jury-Vorsitzende ist die TV-Journalistin, Autorin und Regisseurin Bruni Reitzenstein.