Bündnis im Rhein-Kreis Neuss : Kreis und sieben Kommunen gründen Klima-Allianz

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis und sieben seiner Kommunen haben eine Allianz für Klima und Nachhaltigkeit gegründet. Die Absichtserklärung dazu wurde von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und den Bürgermeistern sowie der Bürgermeisterin unterzeichnet.Das steckt dahinter.

„Mit der Gründung der Klima- und Nachhaltigkeitsallianz unterstreichen wir unseren Willen, diese Themen im Kreisgebiet mithilfe gemeinsamer Vorhaben zielgerichtet voranzubringen. Wir sind uns diesbezüglich unserer Verantwortung bewusst – gerade auch mit Blick auf den Strukturwandel“, erklärt Petrauschke. Es sei ein starkes Zeichen, dass der Kreis und die beteiligten Kommunen an einem Strang zögen, „denn nur gemeinsam und in Zusammenarbeit können wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen und den Strukturwandel meistern.“ Die „Allianz für Klima und Nachhaltigkeit im Rhein-Kreis Neuss“ ist eine Partnerschaft zu Klimaschutz, Klimaanpassung und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Sie soll dazu dienen, verstärkt vor Ort Verantwortung für den Schutz des Klimas zu übernehmen und eine nachhaltige Entwicklung im Geist der Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen zu gestalten. Ein bereits sehr erfolgreiches Projekt ist etwa das „Stadtradeln“, das in diesem Jahr zum fünften Mal als kreisweiter Wettbewerb ausgetragen wird. Weitere Aktionen und Veranstaltungen sollen folgen.