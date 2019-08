Schulen im Rhein-Kreis Neuss : Kreis stärkt IT-Struktur seiner Schulen

Sie sorgen dafür, dass die IT-Infrastruktur zu den jeweiligen medienpädagogischen Konzepten der Kreisschulen passt: (v.l.) Horst Weiner, Mike Peitz und Harald Vieten. Foto: Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Auf dem Weg in die digitale Zukunft unterstützt der Rhein-Kreis seine vier Berufsbildungszentren und acht Förderschulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Geduld ist zwar immer noch gefragt, doch der Zeitrahmen steht, und dann hat das Haareraufen und Kopfschütteln hoffentlich ein Ende. Denn davon berichten die Schulleiter in den Sitzungen des Kreisschulausschusses mit schöner Regelmäßigkeit, nämlich über die digitale Ausrüstung und Infrastruktur in ihren Einrichtungen, mit denen moderner Unterricht kaum möglich sei. Die Rede ist von instabilen Internetverbindungen und hohen Download-Zeiten.

Das wird sich ändern. Zum einen mit dem kreisweiten Breitbandausbau, dessen Startschuss Ende Mai fiel, und durch den nicht nur die Schulen im Rhein-Kreis, sondern überhaupt in Sachen Internet unterversorgte Gebiete digital im 21. Jahrhundert ankommen sollen. Zum anderen aber benötigen die Schulen auch die entsprechende Geräte- und Software-Ausstattung in den Klassenräumen. Und dafür gibt es seit Februar das Testlabor, in dem die Lehrer die Gelegenheit haben, sich anzusehen und auszuprobieren, was möglich ist. „

Info 2021 sollen alle Schulen über Glasfaser verfügen Was Im Januar 2021 sollen alle Schulen im Rhein-Kreis über einen Glasfaseranschluss verfügen. Wie viel Für den Breitband-Ausbau im Kreis stehen 7,9 Millionen Euro aus Bundes- (50 Prozent) und Landesmitteln (40 Prozent) und Kommunen (zehn Prozent) zur Verfügung. Zudem hatte die Telekom angekündigt, weitere vier Millionen Euro eigenes Geld in das Projekt zu stecken.

Dieses Angebot im Kreishaus Grevenbroich wird gut angenommen“, sagt der zuständige Kreisdezernent Harald Vieten in einer ersten Bilanz. Informiert, so Kreispressesprecher Benjamin Josephs, hätten sich bereits die Schule am Nordpark, die Mosaikschule, die BBZ Hammfeld, Weingartstraße und Grevenbroich. „Nach den Sommerferien werden die nächsten Termine vereinbart“, sagt Josephs.

„Wir wollen die IT-Infrastruktur im Dialog mit den Schulen so ausbauen, dass sie zu den jeweiligen medienpädagogischen Konzepten passt“, erklärt Vieten. Im Labor können die Pädagogen Software und Hardware testen – von der digitalen Tafel über mobile Endgeräte bis hin zu Dokumentenkameras. Sie können testen, wie es möglich ist, den Klassenraum durch eine sogenannte pädagogische Oberfläche zu steuern, wie zum Beispiel mit dem abgesicherten Zugriff auf Schulmaterialien, der Freischaltung oder auch Sperrung des Internetzugriffs je nach Bedarf. Weiterhin, spricht Josephs, werde auch der Einsatz von privaten Endgeräten der Schüler ermöglicht, die sich in das System einloggen und dann die gesamte Softwarepalette nutzen können.

Die Digitalisierung der vier Berufsschulen und acht Förderschulen des Rhein-Kreises soll nach und nach bis 2022 erfolgen. Auch personell hat sich die IT-Abteilung des Kreises für die zusätzlichen Anforderungen der Schulen verstärkt. So wurden zwei zusätzliche Fachinformatiker eingestellt.

Neben Mitteln aus seinem eigenen Haushalt, bislang 6000 Euro, weitere 3000 Euro würden aber voraussichtlich noch benötigt, wie Josephs sagt, verwendet der Kreis für die Digitalisierung der Schulen die kompletten 7,4 Millionen Euro des nordrhein-westfälischen Förderprogramms „Gute Schule 2020“. „Hinzu kommen als Ausgaben die Personalkosten für die jeweiligen Schulungen, die von Mitarbeitern der IT-Abteilung des Rhein-Kreises gemacht werden“, so Benjamin Josephs. Ob und wenn ja, in welcher Höhe zusätzliche Mittel aus dem fünf Milliarden Euro umfassenden Bundesförderprogramm „Digitalpakt Schule“ in den Rhein-Kreis fließen, steht noch nicht fest. Das Land arbeitet aktuell an den Ausführungsbestimmungen.