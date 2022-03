Partnerkreis in Polen : Kreis schickt Feldbetten ins polnische Mikolow

Rhein-Kreis Neuss Der Rhein-Kreis unterstützt seinen polnischen Partnerkreis Mikolow bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet.

Die Lage in Mikolow, das unmittelbar an einer Hauptstraße vom ukrainischen Lemberg (Lwiw) im Westen liegt, hatte Duzy in seinem Antwortschreiben an den Landrat so beschrieben: „Der Kreis Mikolow beteiligt sich an der Hilfe, das heißt der Organisation von Unterkunft, Verpflegung, Rechtsschutz und medizinischer Versorgung. Leider reichen unsere Kräfte nicht so aus, wie wir es gerne hätten. Unser Kreis und unsere Einwohner helfen so viel sie können.“