Konzept im Rhein-Kreis Der Kreis ist digital gut aufgestellt

Auf einen Akteur musste der Vorsitzende Simon Kell bei der Sitzung des Ausschusses für Innovation, Digitalisierung und Standortmarketing verzichten: Harald Vieten, Dezernent für IT, Digitalisierung und Bauen im Rhein-Kreis musste krankheitsbedingt fernbleiben und konnte seinen Bericht zum Masterplan Digitalisierung nicht erläutern. Die Ausschussmitglieder mussten sich ohne Anleitung durch den Bericht mühen, der offensichtlich keine Fragen offen ließ. „Die Digitalisierung bei den Einrichtungen des Kreises schreitet gut voran“, bilanzierte Kell. Manche angestrebten Zielen, wie etwa flächendeckendes Wlan in Schulen oder der Austausch der Desktops und PCs durch mobile Endgeräte und Laptops in der Kreisverwaltungen, können nach jetzigen Erkenntnisstand schneller erreicht werden als ursprünglich geplant erst 2025. Der Rhein-Kreis Neuss sei schon gut aufgestellt“, meinte Kell, was nicht zuletzt durch den Preis für gute Verwaltung 2022 der Hochschule für Technik & Wirtschaft Berlin gewürdigt wurde. Mit seinem virtuellen Bürgerbüro ist der Kreis Vorreiter in NRW. „Treiber der Digitalisierung ist nicht die Technologie, sondern die Strategie“, wird Vieten im Bericht zur Philosophie des Kreises zitiert.