Digitalisierung im Rhein-Kreis : Rhein-Kreis verstärkt Schulteam für Digitales

Rhein-Kreis Bis Anfang 2021 sollen alle zwölf Kreisschulen schnelles Internet haben. Zuwachs bekam jetzt das IT-Schulteam mit Mathias Daffertshofer und Timo Willeke.

Bis 2022 sollen mehr als elf Millionen Euro aus den Programmen „Gute Schule 2020“ und „Digitalpakt Schule“ des Bundes und des Landes zusätzlich zu den eigenen Finanzmitteln aus dem Kreishaushalt – in diesem Jahr rund 700.000 Euro – in die Digitalisierung der zwölf Schulen fließen. Bis Anfang 2021 werden darüber hinaus alle Kreisschulen an das schnelle Internet angeschlossen sein. Das ist zumindest der Plan. Einen großen Vorteil der Digitalisierung sieht Petrauschke auch für die Förderschulen: „Individualisierte Lernprozesse werden durch digitale Technik erleichtert und unterstützen auch junge Menschen mit Behinderung beim Lernen.“

In einem von der IT-Abteilung des Kreises eingerichteten Testlabor konnten Lehrkräfte der Kreisschulen diverse IT-Standardgeräte testen – von der digitalen Tafel über mobile Endgeräte bis hin zu Dokumentenkameras. Früh hat der Kreis mit seinen Schulen entsprechende Konzepte erarbeitet und einen Zeitplan für die umfangreichen Baumaßnahmen und Technikausstattungen festgelegt. „Wir haben in der Corona-Zeit Auftragslücken bei Handwerks- und Baubetrieben genutzt und Aufträge schneller vergeben. Deshalb liegen wir in den meisten Schulen vor der eigenen Terminplanung“, sagt IT- und Baudezernent Harald Vieten.