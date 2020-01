Interview Hans-Jürgen Petrauschke : „Der Klimaschutz war, ist und bleibt wichtig“

Hans-Jürgen Petrauschke (63) ist seit zehn Jahren Landrat im Rhein-Kreis Neuss. Bei den Kommunalwahlen am 13. September 2020 strebt er eine dritte Amtszeit an: „Spannende Zukunftsthemen wollen beherrscht werden und ich möchte weiter mit meiner Erfahrung zu guten Ergebnissen für alle beitragen.“. Foto: D. Nolden/Rhein-Kreis Neuss/nolden-pictureZ

Rhein-Kreis Der Landrat über seine politische Zukunft, Arbeitsmarkt, Strukturwandel, sozialen Wohnungsbau und das Pflanzen von Waldgebieten.

Herr Landrat, Sie werden Ende Mai 64 Jahre alt. Da denken andere an Ruhestand, Sie aber stürzen sich in den Wahlkampf für eine dritte fünfjährige Amtszeit. Haben Sie Angst, Ihr Leben könnte ohne Politik langweilig werden?

Privates Geboren am 27. Mai 1956 in Troisdorf, wuchs er dort im Rhein-Sieg-Kreis auf. Verheiratet, zwei Kinder, lebt er heute mit seiner Familie in Grevenbroich.

Petrauschke Im Kreistag zeichnet sich ab, dass der Kommunalwahl viele personelle Veränderungen folgen werden. Auch meine Kollegen auf dem Dezernentenflur im Kreishaus - Ingolf Graul, Karsten Mankowsky und Tillmann Lonnes - werden in der neuen Wahlperiode altersbedingt dem Gesetz der Fluktuation gehorchen. Ich finde, dass da eine personelle Konstante nützlich sein kann. Als Landrat im Rhein-Kreis Neuss möchte ich in bewegten Zeiten eine feste, berechenbare Größe bleiben.

Petrauschke Bildung. Bildung. Bildung. Bei den jungen Menschen sehen wir, was machbar ist. Mit 1,7 Prozent ist die Jugendarbeitslosenquote im SGB II bei uns sehr, sehr gut. Wir wissen aber auch, dass 6478 unserer 11.631 Arbeitslosen - also mehr als jeder Zweite - keine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Bei den Langzeitarbeitslosen sind es 5155 von insgesamt 7102. Darum setzen wir unsere Anstrengungen fort. Dazu zähle ich eine Vielzahl von Förderprogrammen und Initiativen. Beispielhaft nenne ich „Kein Abschluss ohne Anschluss“, „Checkin Berufswelt“ und die Jugendberufsagentur.

Petrauschke Ein sehr schwieriges Thema. Wir haben den Strukturwandel, der dem Braunkohle-Aus folgt, arbeitsmarkttechnisch einmal in drei Bereichen betrachtet. Von den Mitarbeitern, die im Tagebau und in den Kraftwerken direkt beschäftigt sind, wohnen etwa 1500 im Rhein-Kreis. Die relativ kleine Zahl hat uns überrascht. Wie viele Zulieferbetriebe mit deren Beschäftigten betroffen sind, wissen wir leider nicht. Im zweiten Bereich sehen wir die Unternehmen, die von Tagebau und Kraftwerken über Fremdaufträge profitieren. Das Volumen dieser Fremdaufträge für Firmen im Kreisgebiet soll aber nur vier Millionen Euro betragen.

Petrauschke Ich bin mit dem Zwischenstand unzufrieden, aber der Breitbandausbau liegt nicht in unserer Hand. Jedenfalls bin ich froh, dass wir bis Ende 2020 zumindest alle Schulen und Gewerbegebiete im Rhein-Kreis Neuss an das Breitbandnetz angeschlossen haben werden. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit die Rahmenbedingungen für unsere Betriebe gut sind. Ich weiß, dass wir eine boomende Wirtschaft benötigen, damit wir uns gute Sozialstandards leisten können.