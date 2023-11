Hannes Wader erhält Friedestrompreis des Rhein-Kreises Neuss „Der Johnny Cash der Deutschen“

Rhein-Kreis · So eine Preisverleihungen könnte eine steife Nummer sein, aber wenn Campino, der Frontmann der Toten Hosen auf die Bühne steigt, um eine Laudatio für seinen Freund „Hannes“ zu halten, dann hört sich das anders an. In Zons hat der Rhein-Kreis Neuss Hannes Wader mit dem Friedestrompreis geehrt.

19.11.2023 , 15:00 Uhr

Von Claus Clemens