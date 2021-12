Partnerschaft : Delegation aus Kolumbien zu Gast im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Campohermosos Bürgermeister Jaime Yesid Rodríguez Romero kam zum Antrittsbesuch in den Rhein-Kreis Neuss. Die Partnerschaft zwischen dem Kreis und der kolumbianischen Gemeinde hat eine weitere Stärkung erfahren.

Der Besuch der Kolumbianer war geprägt von einem arbeits- und abwechslungsreichen Programm. Auf der Agenda standen Treffen sowohl mit Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als auch mit Kreisdirektor Dirk Brügge zur weiteren Planung der Partnerschaftsarbeit. „Die Partnerschaft mit Campohermoso liegt uns sehr am Herzen. Es ist daher besonders erfreulich, dass der Besuch unserer Freunde aus Kolumbien trotz der widrigen Umstände, die uns die Corona-Pandemie momentan abermals aufzwingt, stattfinden konnte“, so Petrauschke.

Weitere wichtige Programmpunkte waren die Besuche bei der Biokaffeerösterei Carles in Kaarst, bei Fairtrade Deutschland in Köln sowie im Tagebau Garzweiler. Zudem fand ein Workshop mit Agnes Merkel und Anna Laczny von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt statt. Im Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss des Kreises erhielt Bürgermeister Rodríguez die Gelegenheit, eine Rede zu halten, in der er erläuterte, dass er viel neues Wissen nach Kolumbien mitnehme und darauf aufbauend die Politik in seinem Land zu mehr Klimaschutz animieren möchte.