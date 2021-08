Weiterbildung im Rhein-Kreis : Netzwerk zdi mit neuen Kursen zum Schulstart

Rhein-Kreis Gemeinsam mit seinen Partnerunternehmen und Hochschulen hat das zdi-Netzwerk wieder ein umfangreiches Programm für Schüler rund um Mint-Themen zusammengestellt. Die Workshops sind kostenlos.

Ein Creative Coding-Parcours mit Stationen rund um die Themen Robotik, Indoor Drohnen und 3D-Druck wird ebenso angeboten wie Kurse zur Programmiersprache „Python“, zu Gamedesign mit Unity oder zum Experimentieren im Bereich der organischen Chemie. zdi-Partnerunternehmen wie Pierburg und Actega Rhenania bieten jeweils Workshops an, in denen die Jugendlichen experimentieren können.

Besonders im Fokus steht das Handwerk mit innovativen, digitalen und kreativen Angeboten. So eröffnet die neue Reihe #meisterlich den Blick hinter die Kulissen moderner Handwerksbetriebe, die mit digitalen Prozessen und Produkten arbeiten. In Meisterbetrieben aus dem Rhein-Kreis können die Schüler unterschiedliche Gewerke kennenlernen und selbst aktiv werden. „Junge Menschen bekommen in unseren Kursen die Gelegenheit herauszufinden, was sie am besten gut können. Sie erhalten die Möglichkeit zu experimentieren und lernen dabei unterschiedliche Berufsfelder kennen“, sagt Projektleiterin Katharina Beckmann. Lehrkräfte aller weiterführenden Schulen können für den Klassenverband komplette Angebote zu verschiedenen Mint-Themen buchen: Ein mobiles zdi-Schülerlabor zu den Themen Energiewende oder Biologie/Genetik gehört ebenso zu den Angeboten wie eine Projektwoche im Bereich Medientechnik. Tipps von Experten gibt es ebenfalls zur Gestaltung des Schulgartens.