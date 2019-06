Rhein-Kreis : Märchen, Pflanzen, Nachwuchsfußball

In der malerischen Umgebung von Schloss Dyck in Jüchen findet an diesem Wochenende das „Gartenlust“-Festival statt. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Sukkulenten. Foto: Berns, Lothar (lber)

Rhein-Kreis Ihre bekanntesten Vertreter sind die Kakteengewächse, doch die Liste der Pflanzenfamilien und -gattungen, in denen sich sogenannte Sukkulenten finden, ist lang. Bei der diesjährigen „Gartenlust“ auf Schloss Dyck in Jüchen bilden die saftreichen Pflanzen, die an besondere Klima- und Bodenverhältnisse angepasst sind, den Schwerpunkt.

Diverse Pflanzenhändler greifen das Thema auf; zeigen den Gästen, welche Gestaltungsmöglichkeiten und Bepflanzungsvariationen mit Sukkulenten möglich sind. Doch auch Angebote zu Lifestyle und Kulinarischem warten auf die Besucher. Insgesamt werden rund 160 Aussteller erwartet. Die „Gartenlust“ läuft vom 20. bis zum 23. Juni und ist jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. An der Tageskasse zahlen Erwachsene inklusive Parkeintritt und Schlossbesichtigung 13,50 Euro, ermäßigt 10,50 Euro, Kinder zwischen 7 und 16 Jahren 1,50 Euro. Für Kinder bis einschließlich 6 Jahren, Jahreskartenbesitzer sowie Besitzer der düsseldorfArt:card ist der Eintritt frei.

Wie die „Gartenlust“, so eignet sich auch ein Besuch bei den Märchenspielen in Zons für die ganze Familie. Auf der Freilichtbühne in der alten Zollfeste wird in dieser Spielzeit das Stück „Der kleine Muck“ nach Wilhelm Hauff aufgeführt. Die Premiere am vergangenen Wochenende fand beim Publikum großen Anklang und wurde mit viel Applaus bedacht. Die nächsten Vorstellungen sind am Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam), und am Sonntag, 23. Juni. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Erwachsene zahlen 8 Euro Eintritt, Kinder 6 Euro.

Wer sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, sollte am Samstag, 22. Juni, den Weg nach Neuss einschlagen. Dort findet auf dem Freithof/Markt der Neusser Umweltmarkt statt. Geöffnet ist er von 11 bis 16 Uhr. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ werden sich fast 40 Initiativen, Institutionen und Unternehmen aus Neuss und Umgebung präsentieren. Die Besucher können sich über nachhaltige Ernährung, umweltfreundliche und fair gehandelte Produkte informieren. Erklärungen gibt es auch zur Bienenzucht, zudem können verschiedene Produkte erworben werden. Interessierte erhalten Anregungen, wie aus alten Dingen wieder Neues entstehen kann, sie bekommen einen Überblick, wer nachhaltige Beratungen anbietet, welche Alternativen es in der Mobilität gibt und wo man sich für die Umwelt engagieren kann. Es werden auch Speisen und Getränke angeboten. Irische und schottische Folkmusik der Gruppe A.M.O.S. und verschiedene Mitmachaktionen für Jung und Alt laden zum Verweilen ein.

Freunde des runden Leders können sich in Dormagen-Delrath die Sommerpause der Bundesliga mit Jugendfußball verkürzen, denn den gibt es bei der 35. Jugendsportwoche des SSV am Donnerstag, 20. Juni (ab 9.15 Uhr) und am Samstag, 22. Juni (ab 10 Uhr), geballt. Auf dem frisch eingeweihten Kunstrasenplatz sind die Nachwuchsfußballer des SSV von den Bambini bis zu den B-Junioren im Einsatz als Gastgeber und Mitwirkende bei Fußballturnieren.

Sollte das Wetter am Wochenende schlecht werden, lohnt sich ein Abstecher nach Kaarst-Vorst in den Tuppenhof (Rottes 27). Dort ist derzeit die Ausstellung „Zuckersüßes Leben im Rheinland“ zu sehen, die sich mit der Verbreitung der Zuckerrübe und ihren Folgen beschäftigt. Geöffnet ist die Schau am Samstag von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.