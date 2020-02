Drohnenaufnahmen : Der Rhein-Kreis als 3D-Modell und aus der Luft fotografiert

Rhein-Kreis Neue aktuelle Luftbilder von Meerbusch bis Rommerskirchen stellt der Rhein-Kreis auf seinem Geoportal zur Verfügung.

Zusätzlich zu den Luftbildern bietet der Rhein-Kreis ein 3D-Oberflächenmodell des Landes NRW an, das dem Betrachter einen guten räumlichen Eindruck der baulichen Situation im gesamten Rhein-Kreis verschafft. Vieten sieht in dem Projekt ein vorbildliches Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit. „Durch die Kooperation unter dem Dach des Rhein-Kreises erhalten wir aktuelle und hochwertige Geodaten verschiedenster Ausprägung, die wertvolle Grundlage für kreisweit abgestimmte Entscheidungsprozesse sind.“ Gleichzeitig werden Kosten eingespart, und nicht jede Stadt oder Gemeinde muss das Know How für Planung, Organisation und Datenverwaltung bereithalten.