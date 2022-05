Bauen im Rhein-Kreis : Das Kreisarchiv ist in den Neubau umgezogen

Kreisarchivleiter Stephen Schröder beim Packen. Foto: Kreisarchiv

Rhein-Kreis Was lange währt, wird endlich gut. Dieses Sprichwort gilt auch für den Neubau des Kreisarchivs in Zons. Jetzt war Umzug an die Schlossstraße 39.