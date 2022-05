Beratung im Rhein-Kreis Neuss : Neue Aidsberaterin ist mit Koffer unterwegs

Rhein-Kreis Csilla Patocs ist die neue Aidsberaterin des Rhein-Kreises. Warum es der 40-Jährigen nun vor allem wichtig ist, Jugendliche wieder persönlich zu beraten.

Wenn sie in eine Klasse kommt und dort bis zu vier Unterrichtseinheiten mit den Mädchen und Jungen spricht, ist kein Lehrer dabei. Daher hat sie festgestellt, dass das Verhalten der Jugendlichen schon sehr offen sei. „Ich benote nicht und nichts, was wir dort besprechen, verlässt den Klassenraum“, sagt sie. Ihr Koffer enthält Informationsmaterial und Kondome, die es für alle gibt, aber auch Material, mit dem gearbeitet werden kann, aber nicht muss, wie Utensilien zur Intimpflege, oder auch Modelle der Geschlechtsorgane und unterschiedliche „Plüsch-Viren“. „Damit will ich das Ganze keinesfalls verharmlosen, aber den jungen Leuten zeigen, wie Viren aussehen. Und so kommen wir meist gut ins Gespräch.“ Zu Beginn ihrer „Schulstunden“ werden zur Lockerung einige Bewegungsübungen gemacht. Dann wird oft in kleinen Gruppen gearbeitet. „Ich schicke vorher auch immer einen Fragebogen, um zu erfahren, wie groß der Bedarf an Aufklärung ist, und ob die Ansteckungswege bekannt sind“, sagt Patocs. Doch nicht nur ihre Präsenz in Schulen nimmt nun langsam wieder zu. Auch diverse Jugendeinrichtungen hat sie angeschrieben, um dorthin zu gehen. Und natürlich ist die HIV-Beratung im Neusser Kreishaus, die, wie sie von ihrer Vorgängerin weiß, in den vergangenen zwei Jahren häufig nur telefonisch oder virtuell stattgefunden hat, nun wieder vor Ort möglich.