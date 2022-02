Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Die Zahl der Firmenpleiten im Kreis steigt

Sie blicken auf das Insolvenzgeschehen in der Region (v.l.): Chris Prois, André Becker und Axel Kleinschmidt. Foto: Creditreform

Rhein-Kreis Die Creditreform legt aktuelle Zahlen zu den Unternehmensinsolvenzen im Rhein-Kreis vor. Für 2022 wird mit einem Anstieg gerechnet.

Die große Welle an Unternehmen, die im Zuge der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden mussten, ist im Rhein-Kreis bislang ausgeblieben. Doch die Warnsignale sind inzwischen nicht mehr zu übersehen. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Creditreform Düsseldorf/Neuss zu den Unternehmensinsolvenzen in 2021 und der Prognose für 2022 hervor. Chris Proios von der Initiative „Konjunkturforschung Regional“ erklärt: „Die Anzeichen für eine Trendumkehr verdichten sich zunehmend.“ Immerhin: Mit einer großen Welle oder gar einem „Insolvenz-Tsunami“ wird nicht gerechnet. „Wir gehen davon aus, dass sich die Unternehmensinsolvenzen in 2022 wieder dem langjährigen Schnitt angleichen“, sagt Proios.