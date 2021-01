Corona im Rhein-Kreis Neuss : Wie im Rhein-Kreis Neuss geimpft wird

Rhein-Kreis Die Impfungen gegen das Coronavirus laufen. Dabei ist jedoch einiges zu beachten. Fünf wissenswerte Fakten über den Ablauf der Impfungen und den Impfstoff.

1. In wie vielen Einrichtungen wurde bereits geimpft? Im Rhein-Kreis Neuss waren die mobilen Impfteams in 25 Senioren- und Pflegeeinrichtungen und haben dort 3682 Dosen verimpft. Bis zum 17. Januar werden in NRW rund 100.000 Bewohner und Mitarbeiter aus 800 Häusern geimpft worden sein. Bis Ende Januar sollen alle Einrichtungen in NRW mit dem Erst-, Zweit- und Ersatztermin durchgeimpft worden seien.