Corona im Rhein-Kreis Neuss : Kreis: Gute Zahlen im Kampf gegen die Pandemie

Rhein-Kreis In den Statistiken zu den Covid-19-Infektionen steht der Rhein-Kreis Neuss sehr gut da. Im Vergleich der Städte und Kreise im Regierungsbezirk Düsseldorf belegt der Rhein-Kreis bei den Steigerungsraten aktuell den letzten Platz.

„In diesem einen Fall sind wir gern einmal Letzter“, sagte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der am Mittwoch im Kreisausschuss einen Lagebericht zur Corona-Krise an Rhein und Erft vorlegte. So verzeichnete das Gesundheitsamt von Dienstag auf Mittwoch kreisweit nur eine Neuinfektion. Der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt bei 6. Sollte dieser Wert 50 erreichen, müssten verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen werden.

Die relativ guten Zahlen belegen nach Auffassung des Landrats, dass alle Beteiligten im Kampf gegen die Pandemie entschlossen agieren: „Wir warten nicht auf Zahlen, sondern tun was nötig ist.“ In einem Antrag versuchte Abgeordneter Carsten Thiel (UWG/Die Aktive) durchzusetzen, dass verschärfte Maßnahmen schon bei einem Wert von 35 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner eingeleitet werden. Im Kern fand Thiel keine Unterstützer im Kreisausschuss, weil es längst gelebte Praxis sei, so Gert Ammermann von der CDU, dass die Verwaltung „niederschwellig reagiert“. Sein Fraktionsvorsitzender Dieter Welsink fürchtete, dass eine neue Zahl „nur für mehr Verunsicherung in der Bevölkerung“ sorge. Über den Antrag wurde nicht abgestimmt; er soll in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses noch einmal beraten werden.