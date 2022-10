Entwicklung im Rhein-Kreis Neuss : Feiertag bremst Impfzahlen

Rhein-Kreis Der Anteil an neuen Impfstoffen gegen das Coronavirus bleibt im Rhein-Kreis Neuss nach wie vor hoch. Doch es gibt noch eine weitere Impfung, die stark gefragt ist.

(jasi) Der Trend ist deutlich zu erkennen. Wurden in der 38. Kalenderwoche dieses Jahres (19. bis 25. September) lediglich 165 Impfungen im Impfzentrum des Rhein-Kreises sowie bei den mobilen Angeboten vorgenommen, waren es in der darauffolgenden Woche bereits 674. Der plötzliche Anstieg war auf die Mitteilung des Kreises zurückzuführen, ab sofort mit den neuen, auf die Omikron-Variante BA.1 sowie BA.4/5 des Coronavirus angepassten Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna impfen zu können. Und die wurden gleich gut angebommen: Von den 674 Impfungen wurden 636 mit den neuen Stoffen umgesetzt.

Dass die Zahlen für die laufende Kalenderwoche mit 196 Impfungen vergleichsweise niedrig erscheinen, liegt am Montag, an dem wegen des Feiertags nicht geimpft wurde. Die Zahlen spiegeln somit lediglich den vergangenen Mittwoch wider – zudem fließt in die Wochen-Endbilanz noch der kommende Sonntag ein, an dem das Impfzentrum an der Hellersbergstraße geöffnet hat.