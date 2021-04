Corona-Pandemie – Inzidenz über 100 : Rhein-Kreis Neuss: Allgemeinverfügung mit Test-Option

Rhein-Kreis Angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 und mehr zieht der Rhein-Kreis Neuss die Corona-Notbremse. Gleichzeitig nutzt er allerdings die Möglichkeit, bestimmte Lockerungen im Alltag beizubehalten. Wer sie nutzen möchte, braucht einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest. Eine neue Verfügung regelt die Details.

Bei Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz seit mindestens drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 liegt, so wie es im Rhein-Kreis Neuss der Fall ist, ist von der Landesregierung grundsätzlich die so genannte Corona-Notbremse vorgesehen. Der Rhein-Kreis Neuss gehört jedoch zu den Gebietskörperschaften, die von der neu geschaffenen Test-Option Gebrauch machen.