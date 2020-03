Beratung im Rhein-Kreis : Corona – auch verstärkt Thema bei Telefonseelsorge

Rhein-Neuss In Corona-Zeiten mit täglich neuen Meldungen, die das „normale“ Leben immer mehr einschränken, fühlen sich viele Menschen offensichtlich einsamer denn je und werden Ängste größer.

„Haben wir sonst so um die 30 Anrufe am Tag, sind es seit einigen Tagen 50 und mehr“, sagt Keßler. „Gerade viele Ältere, die sich nicht mehr so gut bewegen können, und auf Hilfe angewiesen sind, haben Angst, dass bald keiner mehr kommen kann, um sie zu versorgen“, berichtet die Leiterin. Auch die Anrufe aus betreuten Einrichtungen nähmen zu. Eine Statistik hat Keßler noch nicht geführt, doch auf Bundesebene gibt es sie. Und darin stehe, sagt sie, dass sich am 10. März etwa fünf Prozent der Gespräche um das Corona-Thema drehten, fünf Tage später dann schon 25 Prozent. 72 Prozent der Anrufe, die über Corona sprechen, seien Frauen.