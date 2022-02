Corona und Bildung in Neuss : „Die Schulen sind an der Belastungsgrenze“

Adi Leweke (56) ist Leiter der Richard-Schirrmann-Grundschule und Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung im Rhein-Kreis Neuss. Foto: VBE

Interview Adi Leweke, der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung im Kreis, spricht über die Corona-Lage und dringend erforderliche Maßnahmen.

Von Andreas Buchbauer

Herr Leweke, der Landesverband Bildung und Erziehung (VBE) betont in einem Schreiben an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), dass die Schulen im Land am Limit sind. Sie sind Vorsitzender des VBE im Rhein-Kreis Neuss. Wie sieht die Situation an den Schulen im Kreis aus?

Adi Leweke Viele Kollegen in Schulen, aber auch in Kitas, sind schon lange an der Belastungsgrenze. Den Lehrkräften, Erziehern und Erzieherinnen wurde immer mehr aufgebürdet. In den Schulen zum Beispiel ist das Lehrpersonal mit den Testungen beschäftigt, hinzu kommt Verwaltungs- und bürokratischer Aufwand mit der Dokumentation sowohl im Haus, als auch für die Bezirksregierung und das Schulverwaltungsamt. Außerdem sind Schulleitungen und Lehrkräfte für Eltern mit positiv getesteten Kindern oft die ersten Ansprechpartner bei Fragen zu Quarantäne und dem weiteren Vorgehen. Da kommt eine Menge zusammen.

Info Das ist der Verband Bildung und Erziehung Organisation Der Verband Bildung und Erziehung ist eine Berufsorganisation für Lehrkräfte sowie für Sozialpädagogen, Erzieher, Studierende und Lehrende an Hochschulen und in den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung. Dazu gehören laut Verband auch alle Menschen, die sich in der Ausbildung zu einem der genannten Berufe befinden beziehungsweise diesen ausgeübt haben. Mitglieder In NRW hat der VBE nach eigenen Angaben rund 24.000 Mitglieder, bundesweit sind es mehr als 140.000. Er ist Mitglied im Deutschen Beamtenbund (DBB).

Sie sind nicht nur selbst Schulleiter an der Richard-Schirrmann-Schule in Hoisten, sondern als VBE-Vorsitzender im Kreis auch mit vielen Ihrer Kollegen im regelmäßigen Austausch. Wie lange dauert ein typischer Arbeitstag?

Leweke Morgens geht es im Grunde um 6.30 Uhr los, es müssen ja auch die Testungen vorbereitet werden. Als Schulleiter ist man alleine mit Blick auf Corona häufig bis 11 oder 11.30 Uhr mit den Testungen, der Dokumentation, Verwaltungsfragen und weiteren Dingen rund um die Pandemie beschäftigt. Außerdem gilt es, viele Fragen von Eltern zu beantworten. Sie haben häufig ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den Lehrkräften und Schulleitungen. Das wird dann abgearbeitet. Aber ich weiß von vielen Lehrkräften, dass sie damit schlicht nicht mehr hinterherkommen. Eine Kollegin, die selbst Mutter ist, schilderte mir erst kürzlich, dass sie sich ab dem frühen Abend dann eben auch mal um ihre Familie und Kinder kümmern muss, die ja täglich genauso mit Corona-Fragen konfrontiert werden.

Wann ist denn Feierabend?

Leweke Bis 20.30 Uhr erhalten die Grundschulen von Montag bis Donnerstag die Rückmeldungen der Labore zu den PCR-Pool-Tests, die je nach Klasse und Turnus von Montag bis Donnerstag anstehen. Danach werden dann die Eltern informiert. Meist geht die Info dann an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden raus, die die anderen Eltern informieren. Für dieses Engagement sind wir sehr dankbar. Man darf auch die Belastung für die Eltern nicht unterschätzen, die sich im Falle eines positiven Corona-Tests der Kinder um Betreuung und Co. kümmern müssen. Was die Lehrerkollegien anbelangt, sieht man: Der Aufwand ist enorm, da geht viel Zeit für unseren eigentlichen Job verloren – das Unterrichten. Es besteht dringender Handlungsbedarf.

Was muss Ihrer Meinung nach geschehen?

Leweke Erstens wäre es eine enorme Entlastung, wenn die Corona-Testungen in den Schulen durch mobile Einsatzteams wie zum Beispiel die Hilfsorganisationen, die über fachkundiges und geschultes Personal verfügen, ausgeführt würden. Zweitens müssten die Stunden in den Schulsekretariaten dringend erhöht werden. An kleineren Grundschulen sind die Sekretariate oft nur an zwei Tagen in der Woche besetzt. Gäbe es größere Kapazitäten, würde das die Schulleitungen und Lehrerkollegien immens entlasten. Dabei sind im Übrigen auch die Kommunen als Schulträger gefragt. Drittens müsste man angesichts der seit zwei Jahren enorm hohen Belastung über die Gestaltung des Stundenplans nachdenken, um angesichts der hohen Belastung einen Ausgleich durch die Erhöhung der Anrechnungsstunden für Kollegien sowie die Leitungszeit zu schaffen.

Was befürchten Sie?

Leweke Viele Kollegen sind, wie gesagt, an der Belastungsgrenze. Wird diese überschritten, fallen sie aus gesundheitlichen Gründen aus, möglicherweise langfristig. Dann wird es schwierig mit dem gewohnten Schulbetrieb. Und hinzu kommen auch noch Corona-Infektionen in den Kollegien. Aber natürlich brauchen die Schulen nicht nur Sofortmaßnahmen, sondern auch perspektivische Lösungen.

Was meinen Sie?

Leweke Wir brauchen dringend eine Fachkräfte-Offensive. Man kann dem ohnehin schon stark belasteten System Schule nicht weiterhin einfach immer mehr aufbürden. In den Schulen benötigen wir beispielsweise multiprofessionelle Teams. Hier wären unter anderem mehr Stellen für Schulsozialarbeiter notwendig. Mit Blick auf die Schul-Eingangsphase bräuchte jede Schule eine sozialpädagogische Fachkraft. Wir bräuchten zudem mehr Lehrpersonal und kleinere Lerngruppen. Natürlich kostet all das Geld. Der Lehrermangel an verschiedenen Schulformen hat ja auch etwas mit Bezahlung zu tun. Daher sollte endlich die Forderung nach gleichem Lohn für alle Lehrkräfte umgesetzt werden. Aber unterm Strich wären all dies, das zeigen zahlreiche Studien, gute Investitionen in die Zukunft. Viele Probleme liegen leider seit Jahren auf der Hand. Ich bin seit 2013 VBE-Vorsitzender im Rhein-Kreis und war auch schon zuvor im Verband tätig. Die Forderungen bestehen zum Teil seit Jahren, getan hat sich leider nicht genug – dabei hört man vor jeder Wahl einen Slogan, wie wichtig Bildung für die Kinder und Jugendlichen ist.

Es gibt aus Ihrer Sicht also reichlich Handlungsbedarf. Wie schätzen Sie die Corona-Situation an den Schulen im Rhein-Kreis derzeit ein?