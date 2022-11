Corona im Rhein-Kreis Neuss : Das Impfzentrum des Kreises schließt am 18. Dezember

Rhein-Kreis Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat das Impfzentrum eine wichtige Rolle eingenommen. Doch bald schließt es seine Pforten. Was man zum Thema Corona-Schutzimpfung jetzt wissen muss.

Nach einem Erlass des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales fallen ab 1. Januar 2023 die stationären und mobilen Impfangebote des Landes weg. Auch das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss schließt, und die Impfaktionen im Montanushof Grevenbroich und im Neusser Rheinpark-Center finden nicht mehr statt. Wer sich im neuen Jahr impfen lassen will, kann dies nur noch bei seinem Hausarzt oder in einzelnen Apotheken machen. Darauf weist der Rhein-Kreis Neuss hin.

Das Impfzentrum an der Hellersbergstraße 2-4 in Neuss ist zurzeit montags, mittwochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Öffnungstag ist am Sonntag, 18. Dezember. Während im Montanushof in Grevenbroich immer montags von 12 bis 16 Uhr geimpft wird, werden im Rheinpark-Center in Neuss immer samstags von 12 bis 16 Uhr Impfungen angeboten. Die letzten Termine sind der 12. Dezember (Montanushof) und der 17. Dezember (Rheinpark-Center). Für diese Angebote ist eine Anmeldung nicht erforderlich.