Corona im Rhein-Kreis Neuss : 6200 Dosen zusätzlich für Erstimpfung

Rhein-Kreis Termine können ab Mittwoch, 23. Juni, gebucht werden. Derweil sind zwei weitere Menschen im Rhein-Kreis Neuss nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Insgesamt 128.012 Personen konnten bis Sonntagabend im Impfzentrum des Kreises oder durch seine mobilen Teams geimpft werden, 85.754 erhielten auch die zweite Spritze schon. Der Abstand zwischen beiden Gruppen war zuletzt kleiner geworden, weil vorrangig Serum für die Zweitimpfung an den Kreis abgegeben wurde. Das ändert sich jetzt.

Zahlen Im Rhein-Kreis Neuss waren am Sonntag 186 Personen (Freitag: 217) mit dem Coronavirus infiziert. Davon werden elf (Freitag: 15) in einem Krankenhaus behandelt. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen ist – nach einigen Tagen ohne solche Trauerfälle – über das Wochenende auf 351 gestiegen. Jüngste Opfer waren ein 57-jähriger Mann aus Neuss und ein 78-jähriger Meerbuscher.