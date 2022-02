Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Corona-Zahlen nach Softwarepanne nicht vollständig

Rhein-Kreis Die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Institutes für den Rhein-Kreis Neuss ist über das Wochenende gesunken und bleibt mit 836,5 (Vortag: 884,5) weiter deutlich unterhalb der Tausender-Marke. Zumindest auf dem Papier.

Denn die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten, die am Sonntag mit 6557 Personen (Vortag: 6662) angegeben wurde, ist mit Vorsicht zu genießen. „Die tatsächlichen Infektionszahlen sind höher“, erklärte Kreissprecher Reinhold Jung. Denn aufgrund von massiven Störungen in der Pandemie-Software SORMAS, die seit dem 1. Februar anhalten, könnten nicht alle Neuinfektionen erfasst werden. „Würde die Software im gewohnten Tempo arbeiten, könnten wir bis zu dreimal so viele Fälle erfassen wie derzeit“, ergänzt Gesundheitsamtsleiterin Barbara Albrecht,