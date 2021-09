Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Corona: Zahl der Todesopfer im Kreis steigt auf 362

Rhein-Kreis Ein 78-jähriger Mann aus Jüchen ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 362. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1198 Menschen (Vortag: 1170) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 577 (Vortag: 555) in Neuss, 176 (178) in Grevenbroich, 155 (151) in Dormagen, 104 (101) in Kaarst, 103 (106) in Meerbusch, 37 (34) in Jüchen, 35 (35) in Korschenbroich und 11 (10) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 68,8 (78,1).