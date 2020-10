7-Tage-Inzidenz gestiegen : Rhein-Kreis Neuss plant verschärfte Schutzmaßnahmen

Die Kurve zeigt den Verlauf der Corona-Infizierungen im Rhein-Kreis. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Die Zahl der Infizierten ist weiter gestiegen: Der Kreis rechnet damit, dass die 7-Tage-Inzidenz am Freitag den Wert von 35 überschreitet. Das hätte unter anderem eine Verschärfung der Maskenpflicht zur Folge.

Mit einer Allgemeinverfügung wird der Kreis reagieren, wenn die 7-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet den Wert von 35 überschreitet. Aktuell liegt der Wert im Rhein-Kreis Neuss bei 33,4.

Gemäß der Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen sind ab einem Wert von 35 erste Erweiterungen der Schutzmaßnahmen vorgesehen - die sogenannte 7-Tages-Inzidenz berechnet sich aus der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen.

Voraussichtlich werde die Allgemeinverfügung am Freitag in Kraft treten, teilt der Kreis mit. Mit ihr werden die Vorgaben zum Maskentragen und für Großveranstaltungen verschärft.

Konkret bedeutet das, dass der Mund-Nasen-Schutz auch auf dem Sitz- oder Stehplatz getragen wird - zum Beispiel bei Aufführungen, Konzerten oder bei Sportveranstaltungen.

Diese Pflicht gilt aber auch bei Versammlungen in geschlossenen Räumen und in den Fällen, in denen die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich ist; und zwar für Inhaber, Beschäftigte sowie Kunden und Nutzer. Außerdem wird - mit wenigen Ausnahmen - ein generelles Verbot von Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1.000 Personen ausgesprochen.

Aktuell sind 215 Menschen im Rhein-Kreis Neuss nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Ein 78-jähriger Mann aus Dormagen mit Vorerkrankungen ist an den Folgen der Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Kreisgebiet auf 27. 24 Personen werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt.

Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 97 in Neuss, 25 in Grevenbroich, je 23 in Meerbusch und Dormagen, 20 in Kaarst, 12 in Korschenbroich, 8 in Rommerskirchen und 7 in Jüchen.

Die Kita Einsteinstrasse in Neuss wurde wegen einer positiv getesteten Alltagshelferin mit Kontakt zu allen fünf Gruppen und den Erzieherinnen geschlossen. Aus der Kita Schatzinsel in Neuss müssen fünf Kinder in Quarantäne wegen des Kontakts zu einer positiv getesteten Person. Außerdem gab es Quarantäne-Anordnungen für 14 Schüler des Berufsbildungszentrums Neuss-Weingartstraße und für drei Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Neuss.

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss 1 676 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Kreisweit 1434 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Derzeit sind im Rhein-Kreis Neuss 545 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Kommune in Quarantäne gesetzt.

Für wichtige Fragen hat das Kreis-Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 02181/601-7777 eine Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags von 8 – 18 Uhr und am Wochenende von 10 – 14 Uhr erreichbar.

(NGZ)