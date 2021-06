Vom 30. Juni bis zum 11. Juli : Noch freie Impftermine im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Seit dem vergangenen Samstag können alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab 16 Jahren einen Impftermin in den landesweiten Impfzentren vereinbaren. Im Rhein-Kreis Neuss sind noch Termine frei.

Seit dem vergangenen Samstag können alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab 16 Jahren einen Impftermin in den landesweiten Impfzentren vereinbaren – so auch im Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein in der Hammfeld-Halle am Berufsbildungszentrum des Kreises in Neuss. Wie der Rhein-Kreis Neuss mitteilt, ist das dafür vom Land bereit gestellte Sonderkontingent an Impfdosen noch nicht ausgebucht. Für den Zeitraum vom 30. Juni bis zum 11. Juli sind noch täglich Impftermine frei. Zum Einsatz kommen Impfdosen der Hersteller BioNTech, Moderna und AstraZeneca.