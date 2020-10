Corona im Rhein-Kreis Neuss : Inzidenzwert steigt über 100

Rhein-Kreis Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt weiter zu. Am Montag waren es kreisweit 636. Zudem ist ein 76 Jahre alter Neusser an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. „Aktuell sind keine weiteren Maßnahmen vorgesehen“, sagt Kreis-Sprecher Benjamin Josephs.

Aktuell sind im Rhein-Kreis Neuss 636 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Davon wohnen 250 in Neuss, 89 in Meerbusch, 76 in Kaarst, 75 in Dormagen, 72 in Grevenbroich, 40 in Korschenbroich, 18 in Rommerskirchen und 14 in Jüchen. Insgesamt 35 befinden sich in einem Krankenhaus. Ein 76 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen aus Neuss ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Rhein-Kreis auf 29.