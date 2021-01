Corona im Rhein-Kreis Neuss : IHK warnt vor weiter anhaltendem Lockdown

Rhein-Kreis Zum Jahreswechsel hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein eine Bilanz zur wirtschaftlichen Lage in der Region gezogen. Und da steht fest: Die Folgen der Corona-Pandemie werden auch lange nach 2020 noch spürbar sein.

Zum Jahreswechsel hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein eine Bilanz zur wirtschaftlichen Lage in der Region gezogen. Und da steht fest: Die Folgen der Corona-Pandemie werden auch lange nach 2020 noch spürbar sein. Auch wenn nicht alle Branchen gleich stark betroffen sind und es in einigen wieder aufwärts geht, gilt: Die wirtschaftliche Situation insgesamt bleibt angespannt. „Das beobachten wir im Rhein-Kreis Neuss genauso wie in der gesamten Region“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Es gibt keinen Grund zur Euphorie, aber es gibt auch Anzeichen, die uns Hoffnung machen, dass wir diese Krise überwinden.“