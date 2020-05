Azubis im Rhein-Kreis Neuss : IHK plant Ausbildungs-Offensive

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein will die Ausbildung auch in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie stärken. Mit gezielten Förderinstrumenten soll dies unterstützt werden.

Darüber hinaus soll das neue IHK-Projekt „Azubi-Sharing“ helfen. „Ausbildungsbetriebe geben ihren Auszubildenden vorübergehend an einen anderen Ausbildungsbetrieb ab. Dadurch können Auszubildende ihre Ausbildung ohne Unterbrechung fortsetzen, und der abgebende Betrieb wird entlastet – in der Ausbildungsaktivität bei brachliegendem Geschäft und bei der Vergütung der Azubis“, erklärt die Geschäftsführerin. Außerdem gebe es die Möglichkeit, in eine Teilzeitausbildung zu wechseln. Darüber informieren die IHK-Ausbildungsberater.

Wichtiger denn je werde in diesem Sommer eine gezielte Ausbildungsberatung und -vermittlung sein. Die „Check In Berufswelt“, bei der Unternehmen in Mönchengladbach, Krefeld, im Kreis Viersen und im Rhein-Kreis Neuss ihre Türen für Schüler öffnen, wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf den 5. bis 8. Oktober verschoben. „Unser Matching-Programm ist ein weiteres hilfreiches und erprobtes Instrument. Einerseits können kleine und mittlere Unternehmen mit Hilfe dieses Services ihre Ausbildungsstellen frühzeitig und passgenau besetzen. Andererseits werden junge Menschen umfassend beraten und an Ausbildungsbetriebe vermittelt“, so Pigerl-Radtke. Angedacht sind auch digitale Matching-Formate wie zum Beispiel Azubi-Speed-Datings. Pigerl-Radtke: „Die Partner in der Allianz für Aus- und Weiterbildung werden auch in Corona-Zeiten gemeinsam beraten und Lösungsideen weiterentwickeln.“