Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK nimmt wieder Prüfungen vor und teilt Termine mit

In der IHK Neuss finden ab sofort wieder Prüfungen statt. Foto: IHK Mittlerer Niederrhein

Rhein-Kreis Auf Basis der aktualisierten Coronaschutzverordnung des Landes NRW können die IHK-Prüfungen wieder aufgenommen werden. Dazu gibt es bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein einen Fahrplan.

Ab sofort finden praktische und mündliche Ausbildungsprüfungen, Sach- und Fachkundeprüfungen sowie Prüfungen im Verkehrsbereich statt. Die schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen werden in der Zeit vom 16. bis zum 19. Juni 2020 nachgeholt. Die industriell-technischen Prüfungen sollen am 16. und 17. Juni 2020 und die kaufmännischen am 18. und 19. Juni 2020 stattfinden. Prüfungsteilnehmer, die im Frühjahr 2020 für die Abschlussprüfung Teil 1 angemeldet waren, können ihre Prüfung im Herbst 2020 nachholen. Die schriftlichen IHK-Fortbildungs- und AEVO Prüfungen (Fachkaufleute, Fachwirte, Industriemeister, Betriebswirte) starten ab dem 1. Juni. Alle zwischen Mitte März und Ende Mai ausgefallenen schriftlichen Fortbildungsprüfungen werden ab dem 22. Juni sukzessive bis Ende August nachgeholt.