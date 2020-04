Corona im Rhein-Kreis Neuss : IHK-Berater helfen bei Fragen zu Corona-Krediten

Die IHK-Mitarbeiter – hier der Sitz der Kammer in Neuss – haben derzeit vor allem mit der Beratung von Unternehmen zu tun, die wegen der Folgen der Corona-Pandemie wirtschaftlich unter Druck geraten. Die Corona-Hotline ist telefonisch und per E-Mail erreichbar. Foto: IHK Mittlerer Niederrhein

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein weitet ihr Beratungsangebot für Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie wirtschaftlich unter Druck geraten, aus.

Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler können Sonder-Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der NRW.BANK erhalten, um ihre Liquidität zu verbessern und laufende Kosten zu decken. Die Kredite können bei Banken oder Sparkassen beantragt werden. „Um die Kreditwirtschaft in der Region bei der Bearbeitung der Anträge zu unterstützen, haben wir ein Beratungsteam für Fragen zu Förderkrediten gebildet“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Wir wollen damit dazu beitragen, dass den betroffenen Betrieben schnell und unbürokratisch geholfen wird.“

Bei der Ausgestaltung der Förderkredite sieht die IHK noch Verbesserungspotenzial. „Obwohl die Haftungsfreistellungen von etwa 90 Prozent des Volumens für die Hausbanken zwar gut bemessen sind, haben die Kreditinstitute dennoch erhebliche Ausfallwahrscheinlichkeiten zu tragen“, sagt Steinmetz. „Dieses Risiko erlaubt der übliche Regulierungsrahmen für die Kreditwirtschaft vielfach nicht.“ Wenn die Regularien nicht entsprechend angepasst würden, könnten die Förderkredite in der Praxis vielfach nicht genutzt werden. 31 Prozent der Unternehmer am Mittleren Niederrhein hatten in einer Umfrage gesagt, dass Förderdarlehen für sie eine relevante Unterstützungsmaßnahme seien, zwei Drittel davon sehen allerdings Nachsteuerungsbedarf durch die Politik.