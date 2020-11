Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : „Azubi-Sharing“ in der Corona-Zeit

„Azubi-Sharing“ in der Corona-Zeit

Rhein-Kreis Betriebe sollen Auszubildende von Unternehmen, die vom „Lockdown“ betroffen sind, vorübergehend übernehmen. Die IHK Mittlerer Niederrhein unterstützt das Projekt „Azubi-Sharing“.

Die verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen insbesondere Gastronomiebetriebe und Hotels. Viele Ausbildungsbetriebe müssen aufgrund des Lockdown seit dem 2. November schließen und können ihre Auszubildenden wegen fehlender Arbeit oder gar vorübergehender Betriebsschließung nicht mehr praxisgerecht ausbilden. Andererseits gibt es laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein Betriebe, die gerne zusätzliche Auszubildende einsetzen würden, wie beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel. Diesen Unternehmen bietet die IHK mit dem Projekt „Azubi-Sharing“ Unterstützung an. Die Idee: Ausbildungsbetriebe geben ihren Auszubildenden vorübergehend an einen anderen Ausbildungsbetrieb ab. Azubis können ihre Ausbildung ohne Unterbrechung fortsetzen, und der abgebende Betrieb wird entlastet – in der Ausbildung bei brachliegendem Geschäft und bei der Ausbildungsvergütung des Azubis.