Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Fast 3700 Betriebe beantragen Kurzarbeit

Rhein-Kreis Die Corona-Pandemie trifft den Arbeitsmarkt mit voller Wucht. Viele Unternehmen setzen mittlerweile auf Kurzarbeit – das ist auch im Rhein-Kreis Neuss der Fall. Die Arbeitslosigkeit steigt zudem.

Die Corona-Pandemie ist jetzt auch in der Arbeitsmarkt-Statistik angekommen. Im April waren im Rhein-Kreis Neuss 13.876 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind 1651 mehr als einen Monat zuvor (plus 13,5 Prozent) und 1816 mehr als im Vorjahresmonat (plus 15,1 Prozent). Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die die auch für den Rhein-Kreis zuständige Agentur für Arbeit Mönchengladbach am Donnerstag veröffentlicht hat. Die aktuelle Arbeitslosenquote für den Rhein-Kreis Neuss beträgt demnach 5,7 Prozent. Sie liegt damit um 0,7 Prozentpunkte über den Daten vom März 2020 und um denselben Wert über April 2019.